CAN 2025 : « Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que la CAF aille aussi loin dans le grand guignolesque », s’indigne Claude Le Roy

La controverse autour du retrait du titre de la CAN 2025 au Sénégal ne cesse de prendre de l’ampleur. Dernière voix en date à s’exprimer, celle de Claude Le Roy, figure bien connue du football africain, qui n’a pas mâché ses mots face à la décision de la Confédération africaine de football, qu’il considère comme « ubuesque » et « guignolesque »

Très critique, l’ancien sélectionneur du Sénégal et de plusieurs nations Africaines a exprimé sa stupéfaction devant ce qu’il considère comme une dérive inquiétante. Il évoque une situation « inimaginable », estimant que jamais une instance sportive ne devrait revenir aussi tardivement sur un résultat acquis sur le terrain. Pour lui, cette décision dépasse le simple cadre disciplinaire et soulève de sérieuses interrogations sur la gouvernance du football africain.



Dans ses propos, Claude Le Roy pointe également du doigt le contexte institutionnel de la CAF, tout en évoquant des influences extérieures. Il laisse entendre que des considérations extra-sportives pourraient avoir pesé dans la balance, alimentant ainsi les soupçons autour de l’attribution du titre au Maroc.



Au-delà de la polémique, l’entraîneur français se projette déjà sur la suite du dossier, qu’il juge loin d’être clos. Selon lui, une bataille juridique pourrait s’engager, avec un possible recours devant le Tribunal arbitral du sport.

Dans ce climat tendu, cette affaire continue d’écorner l’image du football africain, divisant observateurs et acteurs du sport. Entre contestations et procédures à venir, l’issue de ce feuilleton reste incertaine.

