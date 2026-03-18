CAN 2025 : le Sénégal va saisir le TAS après l’attribution du titre au Maroc (Abdoulaye seydou Sow, SG de la FSF)

La polémique autour de la finale de la CAN 2025 prend une nouvelle tournure. Après la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de déclarer le Sénégal perdant sur tapis vert (3-0) au profit du Maroc, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de porter l’affaire devant le TAS



À l’origine de ce revirement, un appel introduit par la Fédération royale marocaine de football, ayant conduit le jury d’appel de la CAF à invalider le résultat acquis sur le terrain. Une décision vivement contestée du côté sénégalais, où l’on dénonce une remise en cause du principe fondamental de la compétition sportive.



Intervenant dans l’émission Tandarma, Abdoulaye Seydou Sow secrétaire général de la FSF, a exprimé son incompréhension face à ce verdict. Il a assuré que le Sénégal entend mobiliser tous les leviers juridiques pour faire reconnaître ses droits et rétablir le résultat de la finale.

Déjà, un collectif d’avocats travaille à la constitution d’un dossier solide qui sera présenté à Lausanne. Pour la FSF, cette démarche vise autant à défendre un titre qu’à préserver l’intégrité du jeu.



Cette affaire, inédite dans l’histoire de la CAN, pourrait créer un précédent majeur. En attendant, le football africain retient son souffle, suspendu à la décision du TAS, qui pourrait soit confirmer la sanction, soit réhabiliter le Sénégal comme champion d’Afrique.

