Equipe Nationale du Sénégal : Aliou Cissé gagne encore 15 millions de FCFA par mois malgré ses titres de champion d’Afrique et meilleur entraîneur de l’année…

L’appétit vient en mangeant comme le précise l’adage. Après sept années passées sur le banc de l’équipe nationale de football du Sénégal, comme sélectionneur, le statut d’Aliou Cissé a considérablement évolué. Entre temps, El tactico a remporté la coupe d’Afrique des nations (Can 2022) tel qu’exigé par la fédération sénégalaise de football (Fsf) au moment de renouveler son dernier bail, et qualifié les Lions à la Coupe du monde 2022.



En plus, notre Cissé national s’est vu décerner il y a quelques jours lors des Caf Awards, le très prestigieux titre de meilleur entraineur africain en 2022. Largement suffisant pour que le coach des Lions exige une revalorisation salariale pour ne pas dire une renégociation de contrat qui pourrait booster ses revenus de 15 millions de FCFA mensuels à bien plus… Il faut dire que cette demande n’est pas non plus récente encore moins imméritée au vu des performances réalisées par Cissé depuis quelques années.



Depuis lors, les pourparlers sont encore au statu quo s’agissant des discussions attendues entre la fédération sénégalaise et Aliou Cissé avec le ministère des sports juste à côté pour superviser tout cela.



Selon le quotidien sportif Record, Aliou Cissé, dans une sorte de stratégie de négociateur bien inspiré, a décidé de ne pas toucher à son salaire, depuis un bon moment. À la place, le technicien sénégalais qui reçoit bel et bien ses émoluments en temps et en heure via des virements bancaires faits sur son compte, laisse l’argent au frais, selon la même source.



Une situation qui s’expliquerait par sa volonté de démontrer qu’il compte attendre des propositions concrètes de la part de son employeur, avant de toucher à cet argent. Une posture compréhensible si l’on sait que la revalorisation salariale d’Aliou Cissé était en quelque sorte incluse dans le cahier des charges que lui avait assigné la Fsf à savoir la victoire à la CAN et une qualification au mondial 2022. Maintenant que la mission est accomplie, les négociations devraient être bientôt ouvertes…