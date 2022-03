Envahissement de terrain et scène de joie : Le Stade Abdoulaye Wade a basculé dans la folie après la qualification du Sénégal en Coupe du monde.

Sitôt la qualification pour le Coupe du monde Qatar 2022 acquise, les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pour fêter la qualification dans les vestiaires, les supporters ayant envahi la pelouse du Stade Abdoulaye Wade.



Des spectateurs sont descendus des tribunes en courant vers Sadio Mané and Co. Ils n'ont pas boudé leur plaisir ce mardi soir. Après le penalty victorieux de l’attaquant de Liverpool, le terrain s'est rapidement retrouvé envahi de supporters.



Après avoir poussé pendant 120 minutes, une partie des 50 000 fans présents dans l’enceinte de Diamniadio ont franchi les tribunes pour célébrer la victoire aux tirs au but. Une célébration bon enfant, sans provocation des égyptiens sous escorte.



Très ému, Sadio Mané a été filmé en larmes par un téléphone portable alors que les fumigènes éclairaient le stade, et d'autres fans ont continué d'imiter la célébration jusque dans les rues de la Ville du futur.