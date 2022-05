Entretien / Adja Fatou Kiné Mbaye parle de Kiné Lam et prévient la nouvelle génération : « le 07 thia grand théâtre gnoune wa Démb dougnou may dara wa Téy! »

Une cousine et amie de la grande cantatrice Kiné Lam, Adja Fatou Kiné Mbaye, qui est aussi la mère de La chanteuse Coumba Gawlo Seck n’a pas manqué d'évoquer les relations saines et chaleureuses qu'elle entretient avec la grande Dame de la Musique sénégalaise.



En effet c'est dans le cadre d'un entretien qu'elle nous a accordé que Adja Fatou Kiné Mbaye a vanté les grandes qualités de sa cousine avant de donner rendez-vous au Grand Théâtre pour célébrer l'anniversaire de cette dernière, prévu le samedi 07 mai pour des retrouvailles entre deux générations à savoir les anciennes et la jeunesse, d'où le thème Démb ak Tey…