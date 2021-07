Entreprenariat Europe-Afrique : visite de Chrysocale Zacharopoulou à la DER/FJ.

La députée européenne Chrysocale Zacharopoulou, accompagnée de sa délégation, a effectué une visite de courtoisie à la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes cet après-midi de mercredi.

Après l’accueil de la délégation, s’en est suivi un échange d’expériences avec quelques uns des entrepreneurs et start-upeurs entre aventures, succès et défis dans leurs domaines respectifs. Le travail sans faille du délégué Pape Amadou Sarr a été loué par ces hôtes séduits par les résultat constatés...