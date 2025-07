Enseignement supérieur : « Au Sénégal, 286.169 étudiants sont inscrits dans les universités publiques » (Ministre Abdourahmane Diouf)

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) fait face actuellement à la presse pour décliner les enjeux de l’Agenda National de Transformation de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (ANTESRI). Mr Abdourahmane Diouf après avoir donné la composition du comité chargé des concertations nationales sur la transformation dans le secteur de l’Enseignement supérieur, a livré les différents chiffres.







Au Sénégal, il y a 286.169 étudiants dans les établissements publics et privés. Le chiffre de 2.495 correspond aux Enseignants-Chercheurs ou Professeurs d’Universités. Au Sénégal, il existe 8 Universités Publiques, 73 Facultés ou Unités de Formation et de Recherches, 223 Départements, 298 Établissements privés, 6 Instituts Supérieur d’Enseignement Supérieur, 62 filières Professionnelles, 16 Écoles Doctorales et 7 Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS).