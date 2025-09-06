Enlèvement présumé de Sénégalais au Mali : cacophonie dans la communication gouvernementale


Une information inquiétante sur l'enlèvement de chauffeurs sénégalais au Mali a suscité des réactions contrastées de la part du gouvernement. Après qu'un enlèvement a eu lieu jeudi sans que l'État du Sénégal n'en soit informé, l'Union des Routiers du Sénégal (URS) a émis un communiqué pour alerter les chauffeurs.

Interpellé par l'Agence France Presse (AFP), le ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndieck Sarré, a confirmé l'enlèvement, sans apparemment s'être concerté avec sa collègue des Affaires étrangères, Yassine Fall.

Cependant, la gestion de cette information a pris un tournant étrange avec la publication d'un communiqué du ministère dirigé par Yassine Fall. Le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères (MIAAE) a en effet rappelé qu'à ce stade, « aucun élément vérifiable ne permet de confirmer l'enlèvement signalé, ni d'établir avec certitude l'identité des personnes supposément concernées ». Le ministère a tenu à rassurer le public en précisant qu'il restait en étroite concertation avec les autorités maliennes compétentes et que toute nouvelle information ferait l'objet d'une communication officielle.

Plus de peur que de mal, la libération des Sénégalais a finalement été annoncée dans des enregistrements audio partagés par Atta Ndiaye, membre de l'URS.

Néanmoins, cet épisode met en lumière une cacophonie au sein du gouvernement dans la gestion d'informations sensibles, d'autant plus que les compatriotes ont été enlevés dans un pays voisin où la sécurité est défaillante dans certaines zones.
Samedi 6 Septembre 2025
