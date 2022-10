Enfants en situation de rue : COSAED outille les travailleurs sociaux pour réduire la souffrance des enfants de rue.

Comme son nom l'indique, le Collectif des Structures d'Appui aux Enfants et Jeunes en Difficulté (COSAED ) qui ne cesse de contribuer à la promotion et à la protection des droits fondamentaux des enfants en situation de grande vulnérabilité, a organisé un atelier de formation des travailleurs sociaux de rue (TSR) les 13 et 14 Octobre au centre culturel de Grand-Yoff.



Ce, pour offrir des formations à ces travailleurs sociaux de rue qui s'occupent et qui s'activent autour des personnes qui sont en difficulté en général et plus particulièrement les enfants en situation de rue.

Selon Augustin Carvalho, coordonnateur COSAED de la région de Dakar, ces deux journées de formation participent au renforcement de capacité des TRS sur la problématique des abus sexuels sur les enfants. C'est cette même formation qui continue avec 12 TRS qui vont bénéficier de cette formation effectivement sur la problématique des enfants en situation de rue sur plusieurs aspects.



En premier temps on va parler des abus sexuels sur ces enfants. Ensuite, la question de l'environnement et enfin la question sur les drogues qu'ils vont aborder les mois à venir. Donc, les Tsr doivent être outillés pour effectivement faire face, accompagner et apporter de l'aide, du soutien et des solutions à ces personnes qui sont en difficulté en général", a-t-il dit...