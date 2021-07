Emploi des jeunes / Le nouveau visage du DAC de Keur Momar Sarr (KMS)

Les travaux du Domaine Agricole Communautaire (DAC) de Keur Momar Sarr, région de Louga, sont terminés et le DAC sera inauguré ce samedi 10 juillet par le chef de l’État. Une visite in situ montre en effet que le domaine est bien prêt à accueillir les jeunes de la région et du pays.



Relancé depuis le mois d’août 2019 lors des vacances citoyennes, après 2 ans d’arrêt, le Dac a définitivement pris forme, prêt à être réceptionné par le président de la République. Pour rappel, le Dac de Keur Momar Sarr est perçu par beaucoup d’acteurs comme le meilleur DAC, du fait qu’il soit implanté au bord du lac de Guiers, avec de belles perspectives pour l’emploi des jeunes.



Le DAC de Keur Momar Sarr s’étend sur une superficie de 5.000 ha et devra accueillir, dans un premier temps 1.000 jeunes pour à terme atteindre près de 10.000 emplois. En prélude à son inauguration, Dakaractu s’est rendu sur les lieux, pour s'enquérir des opportunités d’emplois qu’offre ce DAC pas comme les autres.



L’agriculture et l’élevage seront les particularités de ce DAC qui est « une concrétisation de la vision éclairée du chef de l’État », nous a confié la ministre de la jeunesse, Mme Néné Fatoumata Tall. Cette dernière invite la jeunesse à se l'approprier et à se rapprocher du PRODAC « pour ensemble relever les défis... »