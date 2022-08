Émigration irrégulière : 19 candidats arrêtés à Saint-Louis et du matériel saisi.

Les éléments du commissaire central de Saint-Louis, Mamadou Tending, ont réussi un gros coup. En effet, ils ont mis la main, dans la nuit du jeudi au vendredi 12 Août, sur 19 candidats à l'émigration irrégulière. « Ce sont des gens qui ont quitté les côtes sénégalaises pour se rendre en Espagne, arrivés au large des côtes marocaines, ils se sont perdus et ils ont fait demi-tour pour venir accoster à Saint-Louis dans la nuit du jeudi au vendredi vers les coups de 2 heures du matin.



Dix-neuf personnes ont été arrêtées vers 3 heures du matin, parmi lesquelles, il y a deux qui seraient capitaines de l’embarcation vu leur profil et le matériel trouvé entre leurs mains », renseigne le commissaire de police principal Mamadou Tendeng joint par Dakaractu.



Même si le nombre exact de candidats qui étaient dans la pirogue reste encore à déterminer, le commissaire central de Saint-Louis précise que parmi les personnes arrêtées, figurent des sénégalais et des gambiens, tous des hommes. L’enquête suit son cours…