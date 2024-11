Emigration Irrégulière: Une pirogue de 200 migrants dont 23 femmes et 7 mineurs est arrivée à El Hierro

Les départs de migrants du Sénégal vers les îles Canaries se poursuivent. Les femmes deviennent de plus en plus nombreuses à prendre part à cette aventure périlleuse. En effet, selon une source espagnole, un convoi de 200 personnes est arrivé sur l'île d'El Hierro avec 23 femmes à bord. Sept (7) mineurs sont également enregistrés dans cette pirogue dont quatre (4) garçons et deux (2) filles.