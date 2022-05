Éliminatoires de la CAN 2023 : Les Lions en regroupement ce lundi 30 mai à Dakar.

Dès leur arrivée ce jour, la bande à Kalidou Koulibaly devrait entrer dans le vif du sujet avant les deux premiers matches des Lions, contre le Bénin et le Rwanda, en éliminatoires de la CAN 2023.



Les Lions recevront les Écureuils du Bénin, le 4 juin au Stade Abdoulaye Wade, pour la première journée des éliminatoires de la Can 2023, avant de faire cap sur Kigali pour le match Rwanda-Sénégal du 7 juin à Kigali.



Un rendez-vous surtout pas dénué d'intérêts pour certains éléments en vue du Mondial au Qatar. On a noté l’arrivée de trois nouvelles têtes : Iliman Ndiaye, Demba Seck et Alpha Dionkou.