Éliminatoires Coupe Monde 2026 : Le match Sénégal-Soudan reprogrammé au 5 Septembre pour respecter la fête du Maouloud

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé dans un communiqué ce 26 août un changement de date pour le match Sénégal-Soudan, comptant pour la septième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Initialement prévu le jeudi 4 septembre 2025, la rencontre se jouera finalement le vendredi 5 septembre 2025 à 19h00, au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.
Ce réaménagement du calendrier a été validé par la Confédération Africaine de Football (CAF) et la FIFA. Il intervient afin de permettre aux fidèles musulmans de célébrer sereinement le Maouloud, prévu le 4 septembre 2025.
