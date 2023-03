Éliminatoires CAN U23 : Demba Mbaye dévoile sa liste de 25 joueurs sans les champions d’Afrique, Lamine Camara et Pape Diallo…

Après la sélection A, avec Aliou Cissé qui a publié sa liste de joueurs ce vendredi matin, c’est au tour de Demba Mbaye, l’entraîneur de l’équipe nationale des moins de 20 ans de sortir sa liste. Un groupe de 25 joueurs retenus pour la double confrontation contre le Mali (le 22 mars à Dakar et le 28 mars à l’extérieur) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations U23, Maroc 2023.

Dans ce groupe très relevé, on retrouve quatre joueurs locaux dont le meilleur gardien de la CAN U20 2023, Landing Badji (As Pikine),

ainsi que du défenseur, Cheikh Oumar Ndiaye, (Génération Foot) sans oublier Mamadou Sané (Guédiawaye FC) vainqueur du Chan 2023 et de Djibril Diarra (Génération Foot), récemment sacré champion à la CAN U20.

La petite surprise de la liste est sans doute l’absence des doubles champions d’Afrique (Chan et Can U20), Lamine Camara et Papa Diallo qui n’ont pas été retenus. Pourtant, Aliou Cissé disait ne pas avoir sélectionné certains joueurs de la sélection locale pour ne pas priver les U23 d’éléments essentiels.

« S’il n’y avait pas ce match des olympiques, peut être que d’autres garçons seraient là. On a préféré les laisser avec leurs catégories respectives car il y a des matches très importants », avait déclaré Aliou Cissé pour justifier entre autre, l’absence de Lamine Camara qui était pressenti dans l’équipe A.