Éliminatoires CAN 2023 (U23) : Le Sénégal remporte la manche aller du derby contre le Mali… (3-1)

Le derby Ouest-Africain a tenu toutes ses promesses ce mercredi soir, à l’issue de l’acte I du match qui opposait le Sénégal au Mali dans la catégorie des moins de 23 ans. Pour cette double confrontation qui entre dans le cadre de la campagne de qualification à la prochaine coupe d’Afrique des nations (U23) prévue au Maroc, les Lions ont pris le dessus sur leurs voisins maliens (3-1). Des réalisations signées par Mamadou Lamine Camara sur coup franc et Ibrahima Fall en premiere période ainsi qu’Abdallah Sima en seconde mi-temps. Les Sénégalais remportent la première manche et prennent une sérieuse option avant de se rendre à Bamako dans quelques jours…



Comme annoncé par dakaractu, le sélectionneur des Lions Demba M’Baye a lancé ses troupes dans un système de type 3-4-3 hybride puisque dans les phases défensives le bloc sénégalais basculaient automatiquement en 5-3-2 hermétique. Un bel équilibre qui a permis aux sénégalais de gêner les sorties de balles maliennes avec un pressing haut et une bonne occupation de l’espace notamment dans l’entre jeu.



Plus entreprenant dans le jeu, les Lions ont réussi à porter le danger dans le camp adverse sans vraiment inquiéter le portier Malien Lassine Diarra. Pourtant le match va s’ouvrir à la 14eme minute avec un coup franc sifflé en faveur du Sénégal, juste devant la surface de réparation adverse. C’est le milieu de terrain, Mamadou Lamine Camara qui va s’en charger. Alors que tout le monde s’attendait à un centre en direction de ses coéquipiers, il va trouver la faille en inscrivant un superbe but sur coup-franc direct. Surpris, les aigles du Mali qui ne s’attendaient pas à cette feinte bien travaillée par les Lions, ont été cueillis à froid !



Mis devant le fait accompli, les maliens ont sorti les griffes pour tenter de recoller au score. Une réaction qui leur sera fatale puisqu’en remontant leur bloc , les maliens ont ouvert des brèches derrière. D’ailleurs, Ibrahima Dramé profitera des espaces laissés par l’équipe en face pour corser l’addition en inscrivant le but du break ! Sur une magnifique action individuelle il sortira un dribble en petit pont pour se défaire de son vis-à-vis et battre le gardien malien d’une terrible frappe croisée. Le Sénégal mène les débats avant la demi-heure de jeu (2-0,27e.) Deux tirs cadrés et deux buts, l’efficacité et le réalisme dans toute sa splendeur.



Dès l’entame de la seconde période le sélectionneur Demba Mbaye procéde à des changements de son organisation de jeu. Les Lions basculent vers un 4-3-3 plus traditionnel. Dans La défense, Mamadou Fall cède sa place à Abdou Seydi alors que Sima prend la place de Youssouph Badji. Des ajustements qui ont peut-être chamboulé le groupe puisque le Mali va réduire la marque à la 60eme minute (2-1) par le biais de Tiemoko Diarra.



Dans cette folle seconde période, le Sénégal va bénéficier d’un penalty juste quelques minutes plus tard. Ousseynou Niang est fauché en pleine course, l’arbitre désigne le point blanc. Abdallah Sima se charge de la sentence et redonne un écart conséquent à son équipe (3-1,65e.)



Le match retour qui promet d’être explosif, se jouera le mardi au Mali (Bamako.) Cette CAN U23 aura lieu dans trois mois, au Maroc, précisément en juin 2023. Ladite compétition est très importante puisque qu’elle sera qualificative pour les jeux olympiques Paris 2024