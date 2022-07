Éliminatoires CAN 2023 : La CAF prend une très bonne décision pour les mondialistes africains…

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de reporter les deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire (Can2023). Prévue entre le 23 juin et le 23 juillet, cette fenêtre internationale sera fermée jusqu’au mois de mars 2023 afin de donner plus de temps de préparation aux sélections africaines qualifiées pour le mondial Qatari (21 novembre au 18 décembre.)



D’après le journaliste de Canal+ Afrique, Malick Traoré, qui a confirmé ladite mesure sur son compte twitter, « Conséquence direct du report de la CAN 2023 à janvier 2024 : La J3 et J4 des éliminatoires prévues au mois de septembre seront reportées à mars 2023. L’idée est aussi de permettre aux mondialistes de préparer sereinement la coupe du monde au Qatar. »



Une bonne nouvelle pour le Sénégal et Aliou Cissé qui avait publiquement formulé une demande de report de ces deux journées comptant pour les éliminatoires afin de leur permettre d’avoir un minimum de préparation à travers des matches amicaux.