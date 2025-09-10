Éducation : Les cours de vacances, une étape pour doper le cerveau et bien préparer la rentrée scolaire

À quelques semaines de la reprise des classes, prévue en octobre, de nombreux élèves ont déjà repris le chemin de l’école… mais pour des cours de vacances. Une étape jugée nécessaire par certains parents et enseignants pour décrasser le cerveau des élèves après plusieurs semaines de repos.



Ces cours, organisés dans plusieurs établissements du pays, consistent à revoir les notions de base et à anticiper sur le programme de la future classe. Généralement dispensés en matinée, ils durent trois à quatre semaines, entre fin août et début septembre.



Au lycée Thierno Saïdou Nourou Tall, où Dakaractu s’est rendu, l’ambiance studieuse illustre bien l’importance accordée à cette initiative. Cette année, l’établissement a organisé des cours de vacances de trois semaines, accueillant des élèves issus de divers horizons scolaires.



Pour beaucoup de parents, ce choix n’est pas anodin, car l'école a de bons résultats chaque année, ce que les encadreurs ont également confirmé.

Contrairement aux idées reçues, les établissements publics n’ont rien à envier aux privés en matière de qualité d’enseignement. Le lycée Thierno Saïdou Nourou Tall en est une parfaite illustration, avec une réputation qui attire même des élèves venus d’autres écoles.



Sveltane Aline Assine (Stagiaire)