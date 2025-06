Éducation/CFEE et Concours d’entrée en Sixième : 240 candidats en lice au Centre El Hadji Élimane Thiaw de Yoff

Comme chaque année, le Sénégal organise les examens du Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CFEE), couplés au concours d’entrée en classe de Sixième. Pour la session 2025, les épreuves se tiennent les 19 et 20 juin, dans les différents centres répartis à travers le pays.





Ce jeudi 19 juin, une équipe de Dakaractu s’est rendue à l’école 5 de Yoff, désormais rebaptisée Centre El Hadj Élimane Thiaw, en hommage à l’ancien imam de la localité.





Au total, 244 candidats étaient inscrits, dont 125 filles et 119 garçons. Quatre garçons étaient absents, ce qui porte le nombre de participants effectifs à 240. Une forte présence d’élèves issus de l’Institut Bilingue Montessori a été constatée parmi les candidats.





Parmi les élèves interrogés, Oumou Kalsoum Aw et Séka M’onin, ce dernier étant le plus jeune du centre à seulement 9 ans, ont trouvé les épreuves « un peu difficiles ». Ils ont cité quelques sujets abordés, notamment : "Pourquoi les Arabes et les Européens sont-ils venus en Afrique" ? "Quelles sont les conséquences du 16e siècle" ? "Pourquoi certains jeunes préfèrent les réseaux sociaux aux études" ?





D’autres candidats, tels qu’Amady Diallo et Idris Chaïbi, ont, eux, jugé les épreuves faciles et abordables.



Le secrétaire du centre, El Hadj Falilou Diop, a salué le bon déroulement de la première journée. Il a présenté son équipe composée de Cheikh Ameth Seck, Mamadou Chérif Diop et Libasse Sow, tous mobilisés dès 7h30 pour un démarrage des épreuves à 8h précises.



Le programme du premier jour a été respecté, il s'agit du Français en première épreuve, suivi de l’éducation artistique, et l’arabe, pour les élèves concernés, en fin de matinée.



Le deuxième jour sera consacré aux Mathématiques, le Développement durable, et l'Éducation religieuse pour clôturer.