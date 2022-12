Édouard mendy : « On est tombé sur une très grosse équipe. Il n'y a pas à jeter la pierre à quelqu’un »

Pour sa première coupe du monde, le gardien international sénégalais a encaissé sept buts en quatre matches. Une expérience assez spéciale pour Édouard Mendy qui a livré son analyse après l’élimination du Sénégal, de la coupe 2022, par l’Angleterre (3-0) dès les huitièmes de finale, ce dimanche…

En plus de la défaite, Mendy vient de prendre trois buts dans un même match, avec la sélection nationale. Une contre performance qui s’explique par le fait que l’adversaire était trop fort selon le gardien des Blues…

« On est tombé sur une très grosse équipe. C’était un match de haut niveau. On a joué contre des joueurs de très grande qualité. On savait que s’ils jouaient à leur niveau et qu’ils mettaient ce qu’il fallait, ça allait être compliqué. »

Aujourd’hui le Sénégal est tombé sur une grande équipe, le constat est implacable selon Édouard Mendy.

« On a vu une différence entre le niveau de l’Angleterre et celui du Sénégal. Il faut mettre en avant qu’on a joué sans Cheikhou et Gana… C’est le très haut niveau, une perte de balle et vous êtes puni ! On a été en dessous de l’Angleterre... »