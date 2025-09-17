Drame à Koungheul : Un père de famille meurt après une chute dans un puits à Saly Diam Diam

Un homme marié et père de famille est mort en tombant dans un puits à Saly Diam Diam, un village de la commune de Saly Escale, dans le département de Koungheul (région de Kaffrine).

Le drame s'est produit hier soir au moment des fortes pluies. La victime, qui avait des troubles mentaux depuis presque un an, était sortie de chez lui avant d'être retrouvée quelques heures plus tard au fond du puits.

Alertés, les sapeurs-pompiers ont repêché le corps qui a été ensuite acheminé à la morgue du centre de santé de Koungheul.

La victime qui répondait au nom de A. Ba, a laissé derrière lui une femme et plusieurs enfants. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.