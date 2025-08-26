Doyen Alla Kane : Le premier lanceur d’alerte du Sénégal,c’est Ousmane Sonko

Prenant la parole ce matin en séance plénière sur le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d’alerte, le député de Pastef, Alla Kane, a rendu hommage au premier ministre Ousmane Sonko. Selon lui, le leader de Pastef est le premier lanceur d’alerte car c’est pour cette raison qu’il a été radié le 29 août 2016 après un décret de l’ancien président Macky Sall. « Il mérite tous les honneurs car, il a passé son temps à dénoncer les injustices sous le régime de Macky Sall au moment où tous les acteurs politiques sont restés inactifs face au régime d’alors », a rappelé l’homme politique de gauche.
