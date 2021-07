Dons de moutons pour la Tabaski : L'ambassade d'Israël soulage 63 familles et milite pour l’ouverture d’une ambassade du Sénégal à Jérusalem.

À quelques jours de la célébration de l'Eid Al Kébir, Son excellence l'ambassadeur de la République d'Israël au Sénégal, Roi Rosenblit, a procédé ce jeudi 8 juillet 2021 à une cérémonie de remise de moutons. En effet, comme à l’accoutumée, à cette période l’ambassade d'Israël offre un important lot de moutons à des familles considérées comme démunies.



Ainsi pour cette 13ème édition qui coïncide d’ailleurs avec la fin de mission de Roi Rosenblit, 63 familles ont reçu leurs montons des mains de son excellence, des chefs religieux et partenaires de l’ambassade.



Ce geste qui est considéré comme une recommandation humanitaire, avant d’être religieuse, est d’une importance capitale pour l’ambassadeur israélien au Sénégal. Puisque selon lui, ces appuis aux personnes démunies renforcent notre foi et vivifie aussi le dialogue judéo-musulman », a-t-il estimé.



Cette journée de don est aussi une tribune pour Roi Rosenblit de saluer la bonne coopération Israélo-sénégalaise qui s’est beaucoup renforcée sur le plan humanitaire, le renforcement de capacités et enfin sur le plan sécuritaire. À quelques jours donc de son départ du Sénégal, son excellence milite pour l’ouverture d’une ambassade du Sénégal à Jérusalem et la visite du président Macky Sall en Israël pour booster les relations économiques entre les deux pays.