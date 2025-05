“Docteur” aux mille visages : Lamine Ndiaye, imposteur international tombé à Dakar

Entre escroqueries à la carte et blouse blanche usurpée, Lamine Ndiaye pensait pouvoir berner encore longtemps. C’était sans compter sur la persévérance de la Brigade de recherches, comme le révèle Libération.











Il avait tout d’un médecin… sauf le diplôme. À 46 ans, Lamine Ndiaye traîne derrière lui un passif aussi long qu’un dossier judiciaire international. Usurpateur en série, charlatan à l’échelle régionale, il vient d’être rattrapé par la justice sénégalaise, après des années de cavale ponctuées de fraudes et de fuites à travers plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et même jusqu’au Rwanda.







Selon le journal Libération, c’est la Brigade de recherches de Dakar qui a finalement mis un terme aux agissements de ce pseudo-médecin qui se faisait appeler “Docteur Lamine Ndiaye”, sans jamais avoir franchi les bancs de la faculté de médecine. Il a été déféré mercredi dernier au parquet, pour exercice illégal de la médecine, usurpation de fonction, usage de faux, et escroquerie.











Une imposture régionale bien rodée







Ce n’est pas la première fois que Lamine Ndiaye est épinglé pour des faits similaires. Libération rappelle qu’il était déjà activement recherché dans des pays comme le Nigeria et le Rwanda, pour les mêmes délits. Mieux encore, c’est un signalement officiel de l’ambassade du Sénégal à Kigali qui avait permis son interpellation lors d’un retour au pays.







Mais fidèle à sa réputation d’homme insaisissable, il ne s’est jamais présenté à sa convocation à la Division des investigations criminelles (DIC). Au contraire, il a profité de sa liberté pour fuir en Gambie par voie terrestre, avant de revenir tranquillement au Sénégal, avec en tête de rejouer le même scénario frauduleux.







Une arnaque de 9 millions et une arrestation rocambolesque







Le 24 mai dernier, Lamine Ndiaye tente un nouveau coup, cette fois dans le secteur du change. Il contacte un cambiste, C. Faye, et lui propose une transaction : 9 millions de FCFA contre 17 000 dollars. Les deux hommes se donnent rendez-vous dans un appartement à la Cité Mbackiou Faye, loué pour l’occasion par l’escroc. Une fois les millions en poche, le faux médecin prétexte aller chercher les devises… et disparaît.







Mais cette fois, le scénario tourne mal. Alerté, C. Faye le retrouve peu après, avec l’aide de maçons d’un chantier voisin, qui réussissent à le maîtriser. Lors de son arrestation, le matériel retrouvé sur lui confirme l’étendue de la supercherie : cartes bancaires, cachets médicaux personnalisés, tenues blanches, stéthoscope… toute la panoplie d’un médecin en apparence irréprochable.











La fin d’un long théâtre blanc ?







Pour les enquêteurs de la BR, ce n’est pas simplement un escroc ordinaire, mais un imposteur itinérant, structuré et déterminé, qui aurait pu faire bien plus de dégâts si ses actes n’avaient pas été interrompus.