Distinction : L’ancienne basketteuse internationale, Mame Maty Mbengue, sélectionnée au Hall All Fame par la FIBA…

Avec son statut de joueuse la plus titrée du basket féminin africain, (Cinq médailles d'or à l'Afrobasket et deux médailles d'or aux Jeux Africains), l’ancienne internationale sénégalaise de Basket-Ball, Mame Maty Mbengue a été sélectionnée dans la classe 2022 du Hall All Fame 2022 de la FIBA.



En tant que première femme africaine à intégrer le Hall of Fame de la FIBA, elle rejoint ainsi deux de ses compatriotes à savoir, feu Abdoulaye Sèye Moreau, ancien dirigeant du basket sénégalais et Mathieu Faye, ex basketteur international.



La cérémonie d'intronisation aura lieu le Mercredi 30 Novembre 2022 au siège de la FIBA en Suisse..