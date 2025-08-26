Diplomatie : Après sa visite au Japon, le Président Diomaye Faye attendu en France

Après un séjour de plus d'une semaine au Japon, où il a pris part à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD9) ainsi qu’à l’Exposition universelle Osaka-Kansai 2025, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, poursuit sa tournée diplomatique.



Le Chef de l’État a quitté le Japon ce mardi 26 août 2025 pour se rendre en France. Selon une note de la Présidence, il sera à Paris ce mercredi 27 août en tant qu’invité spécial de la rencontre annuelle des entrepreneurs français, organisée par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

