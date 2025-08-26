Diplomatie : Après sa visite au Japon, le Président Diomaye Faye attendu en France

Après un séjour de plus d'une semaine au Japon, où il a pris part à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD9) ainsi qu’à l’Exposition universelle Osaka-Kansai 2025, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, poursuit sa tournée diplomatique.
Le Chef de l’État a quitté le Japon ce mardi 26 août 2025 pour se rendre en France. Selon une note de la Présidence, il sera à Paris ce mercredi 27 août en tant qu’invité spécial de la rencontre annuelle des entrepreneurs français, organisée par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).
Autres articles
-
Éliminatoires Coupe Monde 2026 : Le match Sénégal-Soudan reprogrammé au 5 Septembre pour respecter la fête du Maouloud
-
Récompenses monétaires des lanceurs d’alerte : « Ils seront pris en charge par un "Fonds Spécial" de recouvrement des biens et avoirs illicites qui est mis en place », Ousmane Diagne
-
Effectif carcéral au Sénégal : « 15.267 prisonniers enregistrés », Ousmane Diagne, Ministre de la Justice
-
Gestion des inondations à Mbour : le député Mamadou Lamine Diaïté et le DG de l’ONAS, Séni Diène, prônent des solutions urgentes
-
Baisse du niveau de l’eau à Touba : Serigne Kosso Mbacké, fils du Khalife général des Mourides, visite l’ouvrage stratégique de Nguélémou