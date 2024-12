Diouf Sarr se retire du groupe Whatsapp de la CCR et se dirige vers de nouvelles perspectives

Le désormais ex-coordonnateur national de la cellule des cadres républicains (CCR) s'impose de nouveaux défis politiques en quittant le groupe WhatsApp de ses camarades de l’Alliance pour la République. « Bonjour mes chers amis et frères. Mes nouvelles orientations et perspectives m'obligent à me retirer du groupe. Je vous exprime mes sentiments fraternels », a-t-il publié dernièrement pour annoncer à ses camarades son départ.