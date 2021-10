Diffusion de fausses nouvelles : Guy Marius Sagna placé sous mandat de dépôt.

Après son face à face avec le maître des poursuites, le coordonnateur de Frapp France Dégage vient d’être placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles. L’information vient d’être donnée par son avocat Me Cheikh Koureyssi Ba.



Guy Marius Sagna sera jugé ce jeudi en flagrants délits au palais de justice de Dakar.



Pour rappel, après une publication ce jeudi 30 Septembre 2021 à 15:29 sur le mur Facebook de l'activiste d'un post intitulé « La nouvelle devise de la Gendarmerie sénégalaise : déshonneur et parti à la place d'Honneur et Patrie », Guy Marius Sagna a été arrêté à Velingara avant d’être transféré à la DIC à Dakar après un passage à Tambacounda et Fatick.