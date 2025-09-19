« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays »


Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Redressement Économique et Social (PRES), le Premier ministre Ousmane Sonko a invité la Diaspora sénégalaise à participer activement et de manière patriotique au financement de l’économie nationale.
 
 Cette démarche constitue non seulement une innovation stratégique, mais aussi une opportunité concrète pour des millions de Sénégalais établis à l’étranger qui nourrissent, depuis longtemps, le rêve de voir leur pays prendre en main sa propre destinée en s’appuyant sur ses ressources humaines, financières et naturelles.
 
En effet, investir au Sénégal a toujours été une aspiration forte pour nos compatriotes vivant dans la Diaspora, malgré l’absence par le passé d’un cadre transparent et sécurisé pour canaliser et valoriser leurs contributions.
Le régime précédent n’a malheureusement pas su instaurer un climat de confiance ni mettre en place des mécanismes crédibles permettant de capter ces ressources de manière efficace et durable.
 
C’est dans ce contexte que la Diaspora Bond prend tout son sens. Elle consiste en un placement volontaire de capitaux par les ressortissants d’un pays vivant à l’étranger, sous forme de prêts consentis à l’État sur le moyen et le long terme, à des taux d’intérêt préférentiels. Elle offre ainsi aux compatriotes une voie directe et sécurisée pour participer à l’effort d’émergence et de développement de leur pays. Ce mécanisme innovant permet de réduire la dépendance aux marchés financiers internationaux, de renforcer la souveraineté financière nationale et de mobiliser des ressources endogènes stables tout en minimisant l’exposition aux devises étrangères et aux taux d’intérêt exorbitants imposés par certains bailleurs internationaux.
 
Conscient des attentes légitimes de la Diaspora en matière de transparence, le Premier ministre a pris des engagements fermes. Il a annoncé la mise en place d’un dispositif de gouvernance rigoureux fondé sur un système d’audit permanent, un suivi régulier des fonds collectés et une garantie de retour sur investissement à échéances convenues. Pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, un gouvernement initie ainsi une levée de fonds ciblant spécifiquement nos compatriotes de l’étranger dans un cadre clair et sécurisé.
 
L’une des innovations majeures réside dans l’utilisation de la monnaie locale comme support de la collecte, évitant ainsi les fluctuations liées aux conversions monétaires (€, £, ¥, $). Cette approche protège les épargnants contre les pertes liées aux variations des devises, stabilise les coûts de remboursement pour l’État et allonge la maturité de la dette grâce à des échéances favorables et des taux d’intérêt maîtrisés.
 
En misant sur la fibre patriotique et la volonté d’agir pour le bien collectif, cette initiative offre à chaque Sénégalais de la Diaspora la possibilité de contribuer concrètement à la réalisation du projet « Sénégal 2050 », qui vise l’accès universel aux services sociaux de base et la transformation structurelle de l’économie nationale. L’accueil enthousiaste réservé au Premier ministre par la Diaspora témoigne de son engagement direct dans le développement du pays. Cet engagement est d’autant plus fort que les compatriotes établis à l’étranger disposent d’un potentiel financier capable de tripler voire quintupler les besoins exprimés par l’État dans le cadre de cet emprunt obligataire.
 
À travers la Diaspora Bond, les nouvelles autorités posent ainsi les bases d’un financement souverain, inclusif et durable. Cette démarche, guidée par la vérité, la justice et la transparence, marque une rupture avec les pratiques antérieures et offre à la Nation une chance unique de prendre en main son avenir.
 
Djibril BA
Ingénieur Agronome
Président du Mouvement PROGRES 
Vendredi 19 Septembre 2025
