Diamniadio : Inauguration de la Gare des gros porteurs et du Marché d’intérêt national

Le président de la République est à Diamniadio pour l’inauguration de la Gare des gros porteurs et du Marché d’intérêt national. Macky Sall qui a entamé depuis ces derniers jours une série d’inaugurations, va réceptionner officiellement les deux structures ce jeudi 24 janvier 2019.



"Située à Diamniadio, cette gare entend constituer le carrefour essentiel routier Sénégalais et va s’ouvrir sur tous les principaux itinéraires et permet d’éviter la traversée du Centre de Dakar, facilitant ainsi les conditions de circulation", informe la note d’information conçue pour l’évènement. Ladite gare est conçue pour offrir aux exploitants et utilisateurs une logistique optimale, entièrement sécurisée. Elle dispose de vastes unités de stockage dont certaines sont équipées de chambres froides, de bâtiments techniques et administratifs et d’un centre de maintenance spécialisée.



La Gare des gros porteurs, construite sur 9 hectares, a une capacité d’entretenir une flotte de 200 véhicules. Elle est implantée sur le même site que le Marché d’intérêt national. Cette dernière infrastructure couverte de 24 hectares renferme 137 magasins de 75 à 225 m2 ; un laboratoire phytosanitaire de haute technologie ; une chambre froide commune de 750 m2 ; un hall spécifique destiné aux produits de cueillette de plus de 1000 m2 entre autres. Ce marché sera également inauguré dans la même lancée et bénéficiera largement des activités de ladite Gare. En ce sens que de nombreuses opportunités se présenteront aux opérateurs installés sur la zone.