Diamaguène Sicap Mbao : interpellation pour maltraitance animale et vente de viande impropre

Le commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a arrêté, le 21 août 2025, un homme pour maltraitance animale ayant entraîné la mort, tentative de vente de viande impropre à la consommation, et mise en danger de la vie d’autrui.



Cette arrestation fait suite à une information signalant la vente illicite de viande de mouton dans une maison abandonnée de Sam Sam 1. Sur place, les policiers ont découvert :

• une charrette déchargeant le corps d’une brebis,

• une autre brebis morte par étouffement et partiellement dépecée.



Le suspect a d’abord prétendu que la viande était destinée à ses chiens. Une fouille de la maison a révélé des sachets de viande stockés dans un réfrigérateur hors service. Confronté à ces preuves, l’homme a finalement reconnu que la viande était destinée à la vente à ses clients.



Le mis en cause a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et prévenir de tels actes.