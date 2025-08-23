Diamaguène Sicap Mbao : interpellation pour maltraitance animale et vente de viande impropre


Diamaguène Sicap Mbao : interpellation pour maltraitance animale et vente de viande impropre
Le commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a arrêté, le 21 août 2025, un homme pour maltraitance animale ayant entraîné la mort, tentative de vente de viande impropre à la consommation, et mise en danger de la vie d’autrui.
 
Cette arrestation fait suite à une information signalant la vente illicite de viande de mouton dans une maison abandonnée de Sam Sam 1. Sur place, les policiers ont découvert :
•  une charrette déchargeant le corps d’une brebis,
•  une autre brebis morte par étouffement et partiellement dépecée.
 
Le suspect a d’abord prétendu que la viande était destinée à ses chiens. Une fouille de la maison a révélé des sachets de viande stockés dans un réfrigérateur hors service. Confronté à ces preuves, l’homme a finalement reconnu que la viande était destinée à la vente à ses clients.
 
Le mis en cause a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et prévenir de tels actes.
Samedi 23 Août 2025
Dakaractu



