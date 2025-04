Dialogue national sur le Système politique : Dr Cheikh Gueye désigné Facilitateur général par le PR BDF

En marge de la Journée annuelle du Dialogue national, organisée du 28 mai au 4 juin 2025, qui aura pour thème général le « Système politique », le président de la République Bassirou Diomaye Faye a choisi le membre de la société civile, Dr Cheikh Gueye, comme Facilitateur général.



Ce dialogue regroupera toutes les parties prenantes impliquées dans le fonctionnement et la rénovation du « Système politique » : partis politiques, société civile, administration, cours et tribunaux, etc. « Membre transpartisan de la société civile, mon choix s'est porté sur votre personne pour superviser et guider ces réflexions, en qualité de Facilitateur général. Dans l'accomplissement de votre mission, vous pourrez naturellement compter sur l'appui des services de l'État », a déclaré le président de la République à travers une note provenant de la présidence.



Pour rappel, le docteur Cheikh Gueye est géographe, responsable de la Veille et de la Prospective à l’IPAR, coordonnateur du Réseau des think tanks sénégalais et secrétaire permanent de l’Initiative continentale rapport alternatif sur l’Afrique (RASA).