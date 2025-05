Dialogue national : Seydi Gassama plaide pour les droits civiques et un soutien à la presse

Invité au dialogue politique national, Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, a salué la volonté des nouvelles autorités d'instaurer un dialogue inclusif, qu'il voit comme un gage de paix et de stabilité. Il a souligné l'importance de ce cadre de concertation, tout en rappelant qu'il ne sera véritablement utile que s'il permet de renforcer la protection des droits civils et politiques.



Seydi Gassama a notamment dénoncé l'exclusion des personnes détenues de la participation électorale, bien qu'elles ne soient pas condamnées définitivement. Il a exhorté l'État à garantir le droit de vote à tous les citoyens jouissant de leurs droits civiques, y compris ceux en détention préventive.



Il a également plaidé pour une réforme de la déchéance des droits civiques, affirmant qu'elle ne devrait être prononcée que par un juge et uniquement pour les infractions les plus graves. Selon lui, les délits liés à la liberté d'expression, tels que la diffamation ou l'offense à l'autorité, devraient être exclus de cette sanction.



Enfin, Seydi Gassama a défendu la presse, la qualifiant de pilier de la démocratie, et a appelé à la soutenir face aux défis structurels qu'elle rencontre.