Dialogue national : "Répondre présent à cet appel, dont les termes de référence sont d’ores et déjà accessibles, c’est faire preuve de responsabilité nationale" (Pape Doumbia)

Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu Thiès, le Président du mouvement Thiès Ca Kanam, Pape Doumbia, a exprimé son adhésion totale relativement à la tenue prochaine du dialogue national. "Dans un contexte où notre nation se trouve à un tournant décisif de son histoire, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, a lancé un appel noble et sincère à un dialogue national inclusif, prévu le 28 mai prochain. Cet appel, empreint de sagesse et d’ouverture, constitue une main tendue à toutes les forces vives de la nation : leaders politiques, dignitaires religieux et coutumiers, acteurs économiques, membres de la société civile et citoyens engagés", a-t-il laissé entendre.

À le croire, "il est impératif que nous saisissions cette opportunité historique pour jeter les bases d’un consensus national fort, inclusif et durable. En effet, ce dialogue ne saurait être perçu comme un simple cadre de concertation politique. Bien au contraire, il représente une tribune essentielle pour réaffirmer notre engagement commun en faveur de la paix, de la démocratie, de la justice sociale et de la souveraineté nationale."

Avant de lancer un appel "solennel à tous les responsables politiques, quelle que soit leur obédience, afin qu’ils mettent de côté leurs divergences partisanes pour répondre, avec sens de l’État et esprit patriotique, à cette main tendue. De même, nous exhortons les chefs religieux et coutumiers, véritables garants de nos valeurs, à accompagner ce processus de leur sagesse millénaire. Par ailleurs, nous interpellons les leaders d’opinion, les intellectuels et surtout la jeunesse : votre voix compte, votre place est essentielle".

Le Président du mouvement Thiès Ca Kanam s'est voulu clair sur la haute portée de ce rendez-vous. "Répondre présent à cet appel, dont les termes de référence sont d’ores et déjà accessibles, c’est faire preuve de responsabilité nationale. C’est aussi choisir le dialogue plutôt que le repli, l’unité plutôt que la division, l’avenir plutôt que les rancœurs du passé. Le 28 mai, déjà institutionnalisé comme journée du dialogue national par le président sortant, ne doit pas être un simple rendez-vous politique. Au contraire, il doit marquer l’acte fondateur d’une nouvelle ère de gouvernance, de confiance et de co-construction".

Et de conclure : "Pour le Sénégal, pour la paix, pour notre avenir commun : répondons tous à l’appel au dialogue national".