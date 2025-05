Dialogue national : Le MDTA du Maire de Thiomby, Alexandre Ngom, adhère à l’initiative

Dans une note transmise à Dakaractu, le Mouvement Doolel Taxawu Askan Wi (MDTA) du Maire de Thiomby, Monsieur Alexandre Ngom, a salué l’appel au dialogue national lancé par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

"Le maire Alexandre NGOM et son mouvement adhèrent sans réserve à cette initiative de haute portée politique à l'issue de laquelle sortiront assurément des propositions de réformes à même de faire renaître la confiance entre l'État, les acteurs politiques, la société civile et les citoyens et autres acteurs de développement", ont-ils déclaré.

Dans la foulée, le Mouvement Doolel Taxawu Askan Wi et son Président ont encouragé "toutes les forces vives du Sénégal, à répondre favorablement dans l'intérêt du pays, à l'appel du 28 Mai de son Excellence Bassirou Diomaye Faye, pour une modernisation et une adaptation de notre système politique aux enjeux de notre époque."