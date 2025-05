Dialogue du 28 mai : Abdou Karim Sall et son parti AKS répondent favorablement à l’appel du Président de la République

Après la réunion du comité de direction de la coalition And Ci Kooluté Nguir Sénégal (AKS) ce samedi, la décision finale a été actée concernant l’appel au dialogue du président de la République.



Officiellement conviée par le ministère de l’Intérieur à y prendre part, la coalition AKS a décidé de participer à ce dialogue sur le système politique qui se tiendra le 28 mai prochain.



La coalition AKS rappelle toutefois qu'elle avait auparavant émis des observations sur le contenu des termes de référence et qu’elle réitère sa ferme volonté de jouer son rôle dans la consolidation de la démocratie et de l’État de droit.