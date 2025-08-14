Détournement XXL : le trésorier d’Intech Group cliquait… et empochait 298 millions !

Selon le quotidien Libération, un scandale financier d’une ampleur inédite secoue Intech Group, une société technologique active dans l’agrégation de moyens de paiement et la conception de solutions digitales. Depuis 2020, son trésorier, Cheikh Mbacké Thiam, 32 ans, aurait détourné la somme colossale de 298.136.039 F CFA… en toute discrétion, grâce à un simple bouton : « Rejouer ».











De la balle au portefeuille









Dans une vidéo interne, Cheikh Mbacké Thiam se présente comme un passionné de football et raconte son intégration dans Intech Group, en 2019. Mais derrière l’image du jeune cadre sportif, se cachait un fin stratège de la fraude. Recruté dès la création de la société pour gérer le cash-management, il avait un accès complet aux transactions bancaires, rechargements et décaissements des comptes via les plateformes de monnaie électronique comme Wave et Orange Money.







Intech Group, présent au Sénégal, au Bénin, au Mali et en Côte d’Ivoire, centralise toutes ses opérations via une plateforme maîtresse baptisée Intech API. C’est là que le trésorier aurait trouvé la faille parfaite : relancer d’anciennes transactions déjà validées… pour les rediriger vers ses propres numéros de téléphone.











Le mode opératoire : un clic pour rejouer… et détourner









Selon Libération, c’est en mai 2025 qu’un analyste financier interne découvre des transferts suspects vers l’un des numéros de Thiam. Une enquête interne révèle alors un système rodé : à partir de Intech API, mais aussi des anciennes plateformes Intech API V et Intech Compta, le trésorier relançait des dépôts déjà reçus par leurs bénéficiaires, créditant ainsi ses quatre lignes téléphoniques.







Bilan des investigations : près de 300 millions détournés sur cinq ans. Interrogé par la direction le 2 juin 2025, Cheikh Mbacké Thiam reconnaît partiellement les faits et s’engage à rembourser. Il restitue 85,5 millions en espèces, 1,85 million via Orange Money, 275.000 F via Wave, ainsi que deux véhicules : un Kia Sportage 2016 (8 millions) et un Renault Arkana 2023 (13 millions).







Il promet de solder le reliquat de 189,5 millions… promesse jamais tenue.











Tentative de fuite et arrestation à l’aéroport









Face à l’inertie du remboursement, la direction d’Intech Group dépose plainte. Une opposition à la sortie du territoire est immédiatement émise. Ce dispositif porte ses fruits : la Division des investigations criminelles (DIC) interpelle Cheikh Mbacké Thiam à l’Aéroport international Blaise-Diagne alors qu’il tentait de quitter le pays.







Devant les enquêteurs, il admet avoir utilisé Intech API pour relancer les dépôts, mais nie avoir employé les deux autres plateformes pour s’enrichir illicitement. Deux des numéros incriminés sont bien à son nom, les deux autres seraient enregistrés au nom de son petit frère en Côte d’Ivoire. Quant aux fonds détournés restants, il concède les avoir dépensés à des fins personnelles.

