Désenclavement à Tivaouane : Le Premier ministre Amadou Bâ a lancé les travaux de l’axe Pire–Méouane-Daya Diop pour un montant de près de 2 milliards de francs CFA

Le Premier ministre Amadou Bâ s’est rendu dans la cité du rail ce mercredi pour procéder au lancement officiel des travaux d’aménagement de la route Pire–Méouane-Daya Diop (département de Tivaouane), dont le coût est estimé à près de 2 milliards FCFA (1 954 407 552 FCFA). D’un linéaire de plus de 10 km, ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial de désenclavement (PSD) initié par le Président Macky Sall.



Avec le lancement des travaux d’aménagement et de butinage de la route Pire- Méouane-Daya Diop, le Premier ministre Amadou Bâ pose un pas vers la satisfaction d’une doléance vieille de 70 ans. Le projet s’étend sur un linéaire de 10,5 km. Les travaux sont prévus pour une durée de 12 mois.



L’infrastructure aura la particularité de booster l’économie locale, dans une zone réputée leader dans la production de manioc, sans compter les spéculations comme l’arachide, le mil et le niébé.



Elle va faciliter l’accès aux services et équipements sociaux (santé, éducation etc..). Elle va assurer une meilleure intégration des villages situés dans les zones rurales concernées par le projet.



Mis en œuvre sur l'étendue du territoire national, particulièrement les zones à fortes potentialités économiques, le programme spécial de désenclavement est financé à hauteur de 400 milliards par l'État avec le concours des partenaires au développement dont la Grande Bretagne. Le programme permettra la réalisation 2700 km de routes en milieu rural ou intercommunal, 150 km de voiries urbaines dans les grandes villes et 300 km de mise à niveau du réseau routier structurant qui supporte l'essentiel du trafic et des ouvrages d'art.