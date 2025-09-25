Dernière minute : Madiambal Diagne annonce avoir quitté le Sénégal pour la France

« Suis arrivé en France depuis le 24/9/2025. J'ai quitté le Sénégal le soir même de l'opposition par la Police à mon départ pour la France. J'ai tenu à me donner quelques conseils pour préparer ma défense. Je reviendrai dans quelques jours pour faire face à mes responsabilités. »



Ce sont les propos du journaliste Madiambal Diagne qui serait depuis hier, recherché par la Division des Investigations Criminelles (Dic), dans un dossier judiciaire qui le concernerait.







Pour le moment, c’est juste cette information venant de son compte X dont nous disposons depuis l’annonce de cette affaire qui fait débat actuellement sur les réseaux sociaux.

