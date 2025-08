Dérive autoritaire : les femmes républicaines de Dakar exigent la libération des otages politiques.

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance pour la République (APR) multiplie les initiatives pour exiger la libération des responsables politiques du parti incarcérés par le régime du tandem Diomaye - Sonko. Après les mobilisations réussies dans le nord du pays, les femmes de l'APR de Dakar ont fait écho, ce week-end, de leur indignation pour réclamer la libération de leurs camarades de parti.



À travers une mobilisation remarquable, samedi, au siège de l'APR, les femmes républicaines ont fait entendre leurs voix. Venues des différentes communes de la région de Dakar, elles ont tenu à marquer leur présence à travers chants, discours et slogans dénonçant l'oppression envers des responsables de leur parti incarcérés "injustement". Les républicaines ont exigé la libération immédiate de Farba Ngom, Mansour Faye, Lat Diop, Moustapha Diop, Abdoulaye Ndiaye, Abdou Nger et Badara Gadiaga. Elles ont réclamé la levée du placement sous bracelet électronique d’Ismaïla Madior Fall et d’Aïssatou Sophie Gladima et la fin du contrôle judiciaire imposé à Ndèye Saly Diop Dieng.

"Nous sommes réunies, aujourd'hui, pour exiger la libération de nos camarades. Nous dénonçons avec vigueur l'injustice qu'ils subissent avec ce régime. Toutes les femmes républicaines du département de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et de Keur Massar se sont réunies pour dire non à la dérive autoritaire", a déclaré la responsable politique et député Mame Guèye Diop. S'adressant au tandem Diomaye - Sonko, la députée Fatou Diouf a, pour sa part, indiqué que "vouloir faire payer des responsables politiques ne fera qu'empirer vos problèmes."

S’inscrivant dans une campagne plus large qui vise à dénoncer ce que l'APR considère comme une instrumentalisation de la justice à des fins politiques, la mobilisation des femmes de l'APR de la région est présentée comme une étape importante de la mobilisation nationale contre la "dérive autoritaire" des nouvelles autorités étatiques.

Plusieurs responsables ayant pris part à l'événement dont l'ancien président de l'assemblée nationale, Amadou Mame Diop, le député Abdou Mbow, la responsable des femmes Marième Badiane, ont appelé les militants à poursuivre la dynamique du parti pour “le rétablissement des droits de ses responsables injustement privés de liberté”.