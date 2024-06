Déguerpissements à Colobane : Le PM Ousmane Sonko déplore l’absence de mesures d’accompagnement et invite à plus de communication

Sous la casquette de chef de gouvernement, Ousmane Sonko s’est adressé aux populations de Colobane ainsi qu’aux acteurs commerciaux trouvés sur place. Lors de sa prise de parole devant le public, Ousmane Sonko rappelle que l’Etat a une responsabilité dans l’occupation anarchique dans les marchés de même que les collectivités territoriales et les populations elles-mêmes. Mais il faut des solutions globales pour éviter tout débordement.



En effet, le premier ministre qui délivre le message du chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye, est accompagné par le ministre de l’urbanisme, Moussa Balla Fofana mais également, du préfet qui a accompagné le maire de la commune de Fass Guelle Tapée Colobane dans les activités de désencombrement et de déguerpissements. « L’occupation anarchique est à déplorer, mais pas moins que le manque de mesures d’accompagnement. Il faut savoir que les gens doivent être accompagnés après les avoir déguerpis. Il faut plus de communication avec les acteurs, particulierement les commerçants », a indiqué le Premier Ministre.



Par ailleurs, Ousmane Sonko appelle les marchands ambulants à la raison en acceptant les sites qui leur sont proposés: « Vous savez que tout le monde ne peut pas avoir une place à Sandaga ou un autre marché… il faut faire preuve de compréhension le temps que les solutions soient trouvées », a proposé le chef du gouvernement.