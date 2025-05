Déguerpissement à la plage de Malika : vendeurs en colère, pertes financières dénoncées, la mairie justifie sa décision

Baye Cheikh Mbodji va au-delà et déclare : « Ce que dit Baye Fall est du populisme. On a prévenu sa femme, mais elle a choisi d'ignorer les mises en garde. Nous avons même réalisé des enregistrements des bagages sur place pour démontrer que les pertes ne sont pas aussi considérables qu'ils le prétendent. Parler de millions, c'est un peu exagéré ! » Au centre du débat, Baye Fall fait l'objet d'accusations concernant un dépassement des limites : « Il s'était mis à construire un logement, une pièce de vie, même des toilettes, alors qu'on n'avait accordé la permission que pour des aménagements temporaires. »

Les opérations de rénovation ont commencé à l'heure actuelle. La commune s'engage à rendre la plage plus sécurisée, plus accessible et mieux structurée. Toutefois, sur le terrain, la tension persiste. Quelques commerçants aspirent toujours à un retour sur place, tandis que d'autres rejettent l'idée de tourner la page, dénonçant une injustice manifeste. Un projet de restructuration qui, bien qu'il promette un futur plus radieux pour la plage de Malika, a déjà laissé des marques indélébiles et des ressentiments persistants.

Depuis le commencement de la semaine, des vidéos touchantes suscitent une vive émotion sur les réseaux sociaux. Ces images illustrent la détresse et l'indignation des marchands qui ont été expulsés sans ménagement le long de la plage de Malika par les autorités municipales. Une situation tendue qui a incité Dakaractu à se déplacer sur les lieux afin d'élucider ce qui semble être une confrontation entre de petits commerçants et les autorités locales.Sur place, le contraste est frappant : certaines cantines sont complètement détruites tandis que d'autres demeurent en parfait état. Daouda Ndiaye, plus couramment appelé Baye Fall, visiblement abattu, laisse éclater sa colère : « On nous a traités comme des voleurs, j'ai subi une perte d'environ 13 750 000 F CFA d'investissement. » Selon lui, c'est un forcing inacceptable, bien qu'il admette que l'occupation de l'espace public ne devait pas être permanente.Madame Cissokho, une autre vendeuse, exprime aussi son émotion en témoignant : « Leur méthode d'agir est inhumaine, un arrangement aurait pu être trouvé » Cependant, du point de vue de la municipalité, la perspective est tout autre. Baye Cheikh Mbodj, agent municipal, se justifie : « Des notifications ont été adressées à tous. Le projet vise à réorganiser la plage pour qu'elle soit plus accessible, plus propre et mieux structurée. Certains marchands ont tout simplement refusé de comprendre. »