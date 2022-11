Défense des Lions : Quel onze contre les Pays-Bas en l’absence de Fodé Ballo-Touré et Moussa Ndiaye ?

Aliou Cissé aura du fil à retordre, ce lundi, pour aligner un onze de départ cohérent et compétitif face aux Oranje des Pays-Bas. En plus de devoir combler l’énorme vide causé par l’absence de Sadio Mané, Aliou Cissé aura à résoudre une équation à plusieurs inconnues pour espérer bien lancer sa coupe du monde dès ce lundi.

Dans son couloir gauche complètement décimé, l’urgence sera de trouver le profil idéal entre Youssouph Sabaly repositionné à gauche pour permettre à Name ou Formose d’occuper le poste droit, ou encore Abdou Diallo qui pourrait dépanner pour délaisser l’axe à la paire Kouyaté - Koulibaly ?

Pour El Tactico, les possibilités sont d’autant plus nombreuses qu'intéressantes. Mais attention, à la moindre fausse note c’est toute une défense qui en serait déstabilisée et l’équipe fortement exposée aux vagues hollandaises.

De l’avis de bon nombre d’observateurs, pour retrouver un peu de justesse et de solidité au poste de latéral gauche qui a perdu ses deux potentiels occupants (Ismaël Jakobs et Fodé Ballo-Touré), Cissé pourrait faire glisser Abdou Diallo de son poste de défenseur axial gauche, à celui de latéral gauche. Dans cette configuration, Cheikhou Kouyaté pourrait être associé à Koulibaly pour laisser Formose Mendy s’occuper du couloir droit.

Sauf que, cette proposition serait trop « osée » pour El Tactico qui aime conserver ses bases. Du coup, si Abdou Diallo et Koulibaly sont presque sûrs de rester dans l’axe, Youssouph Sabaly a déjà dépanné comme latéral gauche. Reste à savoir si le novice Formose Mendy peut l’emporter face à Moustapha Name, loin d’être un bon défenseur ?

Ce qui paraît le plus probable est un repositionnement de Sabaly comme latéral gauche et une titularisation de Formose Mendy. Le tout en compagnie de Diallo et Kali devant Édouard Mendy… Maintenant la balle est dans le camp de Cissé !