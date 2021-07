Décision rendue sur l’affaire Bocar Samba Dièye CBAO/ Les premiers mots de l’opérateur économique: « La justice divine, se passe sur terre… »

Après 13 ans de bataille juridico-financière opposant Bocar Samba Dièye et la CBAO, un grand pas vient d’être posé par l’opérateur économique. Dans cette affaire le liant à la CBAO, il avait obtenu l’annulation du protocole pour vice de forme.



Maintenant c’est au tour de la Cour d’appel de Thiès d’intervenir via la Cour suprême pour débouter la banque. Par ailleurs, des études d’expertise ont montré, que la CBAO doit être sanctionnée malgré cet appel de la banque pour casser la décision rendue par la Cour suprême.



En effet, la banque avait confisqué les biens de l’opérateur sénégalais d’une valeur de 8 milliards. Bocar Samba Dièye dénonçait cette injustice. Après que le verdict de la Cour suprême, Mr Dièye a déclaré : « C’est une victoire du Sénégal! », savourant sa victoire et remerciant la justice qui a montré tout son caractère dans cette affaire juridico-financière.



Considérant qu’il s’en est toujours remis à la justice sénégalaise, l’opérateur économique reconnaît qu’il a toujours pensé qu’il triomphera dans ce dossier. En bon croyant, il avance : « Dieu est juste. Il n’attend pas le jugement dernier. C’est dans ce monde qu’il va rendre justice car, il est juste… »