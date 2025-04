Décision du CC sur la loi interprétative de l’amnistie : « C’est le droit qui a été dit à l’honneur des députés de la 14e législature! » (Adji Mbergane Kanouté)

Selon l’ancienne vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, cette décision du conseil constitutionnel sur le recours de l’opposition contestant la loi interprétative de l’amnistie, prouve encore que l’indépendance des magistrats est une réalité.







« Ni Vainqueur ni Vaincu, c'est le Triomphe du Droit dans un État de droit et de justice indépendante », a déclaré la présidente de la coalition « Ensemble pour Demain » ajoutant que le Sénégal est « une belle référence, un État de droit et une belle démocratie. » À en croire l’ancienne parlementaire, « le droit a été bien dit et c'est tout à l'honneur des députés de la 14ème législature qui avaient voté, en toute responsabilité, la loi d'amnistie. »







Adji Mbergane Kanouté termine son point de vue soutenant que la séparation des pouvoirs demeure une réalité au Sénégal. « Aujourd'hui de l'opposition, je continue à soutenir, que la séparation des pouvoirs est et demeure une réalité dans notre si beau pays », a-t-elle conclu.