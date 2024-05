Décès du président iranien et de son ministre des affaires étrangères : Umaro Sissoco Embalo présente ses condoléances

Le président de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embalo est très attristé par le décès du président Iranien, Ebrahim Raissi et son ministre des affaires étrangères Hossein Amir -Abdollahian, tous deux décédés dans un accident d’hélicoptère survenu ce dimanche. Après l’annonce de leur mort confirmée par les médias d’Etat iranien, il a présenté ses condoléances et a prié pour le repos de leurs âmes.



« Au nom de la Guinée-Bissau, je présente mes sincères condoléances et ma compassion au Guide suprême SE Ali Khamenei, au gouvernement et au peuple frère d’Iran, pour le décès de SE le président Ibrahim Raisi, et de SE le Dr Hussein A. Abdullahian.

Que leurs âmes reposent en paix », a-t-il écrit sur X (ex Twitter).