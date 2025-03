Décès du Directeur Général du Budget (DGB) : Les hommages du ministère des Finances

À la suite du rappel à Dieu d’Abdou Diouf, Directeur général du Budget, survenu ce vendredi 7 mars 2025 à Dakar, le ministère des Finances et du Budget a exprimé sa profonde tristesse et a rendu hommage à cet homme récemment nommé à la tête de la Direction générale du Budget.



« C’est un inspecteur principal du Trésor qui a consacré sa carrière au service de l'État avec intégrité, compétence et un profond sens du devoir. Un homme d'une loyauté exemplaire, d'une grande générosité et animé d'un patriotisme sans faille, qui a toujours placé l'intérêt général au cœur de son action », a déclaré le ministère. En cette douloureuse circonstance, celui-ci présente ses condoléances à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de ses collaborateurs.



Nommé Directeur général du Budget le 22 janvier 2025, Abdou Diouf avait auparavant occupé les fonctions de Coordonnateur de la Direction générale du Budget.