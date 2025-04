Décès du Commissaire Divisionnaire Alioune Ndiaye (Retraité) : La Police Nationale en Deuil

La Police nationale sénégalaise est en deuil suite au décès du Commissaire Divisionnaire Alioune Ndiaye, ancien chef du Bureau des relations publiques de la police et retraité depuis plusieurs années. Il s'est éteint ce mercredi 23 avril 2025.



La levée du corps du Commissaire Divisionnaire Alioune Ndiaye est prévue demain, jeudi 24 avril 2025, à la mosquée du camp Abdou Diassé. L'inhumation suivra au cimetière de Yoff.



Le Commissaire Divisionnaire Alioune Ndiaye a marqué son passage à la tête du Bureau des relations publiques par son professionnalisme et son engagement au service de l'institution policière et du public.