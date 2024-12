Décès de l'ancien sélectionneur national de lutte, Ambroise Sarr à l'âge de 73 ans 

Le monde du Sport, particulièrement de la lutte, est en deuil. L’ancien boxeur et lutteur sénégalais et ancien sélectionneur de l’équipe nationale de lutte, Ambroise Sarr, a rendu l’âme ce mercredi 4 décembre à l’âge de 73 ans. Spécialiste en lutte libre et en lutte gréco-romaine, l'athlète avait participé aux Jeux olympiques d'été de 1976, 1980, 1984 et 1988. Il a plusieurs fois conduit la délégation sénégalaise dans des compétitions africaines et internationales, ce qui a valu plusieurs titres et médailles au Sénégal. La rédaction de DakarActu présente ses condoléances à sa famille et au monde du sport et de la lutte.