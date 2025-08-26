Décès de Me Abdoulaye Babou : le barreau sénégalais et la ville de Mbacké en deuil


Décès de Me Abdoulaye Babou : le barreau sénégalais et la ville de Mbacké en deuil
Le monde judiciaire sénégalais est en deuil suite au décès de Me Abdoulaye Babou, survenu ce mardi des suites d’une courte maladie. Originaire de Mbacké, l’avocat résidait depuis plusieurs années à Touba, où il était une figure respectée du paysage juridique et religieux.

Sa disparition laisse un vide immense parmi ses proches, ses confrères et les nombreux citoyens qu’il a défendus tout au long de sa carrière.

La rédaction de Dakaractu présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à l’ensemble du barreau sénégalais.
Autres articles
Mardi 26 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
KOLDA / Daouda Sidibé (Nouvelle Responsabilité) : « Les délégataires actuels de la puissance publique…n’ont pas le droit de s'en servir pour effacer… »

KOLDA / Daouda Sidibé (Nouvelle Responsabilité) : « Les délégataires actuels de la puissance publique…n’ont pas le droit de s'en servir pour effacer… » - 27/08/2025

Inondations au Sénégal : Diomaye signe un décret permettant l'expropriation de terrains privés pour libérer les eaux

Inondations au Sénégal : Diomaye signe un décret permettant l'expropriation de terrains privés pour libérer les eaux - 26/08/2025

Thiès - Formalisation d'un Plan de plaidoyer : les acteurs se penchent sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées et des personnes vulnérables

Thiès - Formalisation d'un Plan de plaidoyer : les acteurs se penchent sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées et des personnes vulnérables - 26/08/2025

Côte d'Ivoire: quatre morts et un disparu dans une attaque près de la frontière du Burkina 

Côte d'Ivoire: quatre morts et un disparu dans une attaque près de la frontière du Burkina  - 26/08/2025

Burkina : l'ONU nomme un intérimaire pour remplacer sa coordinatrice déclarée

Burkina : l'ONU nomme un intérimaire pour remplacer sa coordinatrice déclarée "persona non grata" - 26/08/2025

Éliminatoires Coupe Monde 2026 : Le match Sénégal-Soudan reprogrammé au 5 Septembre pour respecter la fête du Maouloud

Éliminatoires Coupe Monde 2026 : Le match Sénégal-Soudan reprogrammé au 5 Septembre pour respecter la fête du Maouloud - 26/08/2025

Diplomatie : Après sa visite au Japon, le Président Diomaye Faye attendu en France

Diplomatie : Après sa visite au Japon, le Président Diomaye Faye attendu en France - 26/08/2025

Récompenses monétaires des lanceurs d’alerte : « Ils seront pris en charge par un

Récompenses monétaires des lanceurs d’alerte : « Ils seront pris en charge par un "Fonds Spécial" de recouvrement des biens et avoirs illicites qui est mis en place », Ousmane Diagne - 26/08/2025

Effectif carcéral au Sénégal : « 15.267 prisonniers enregistrés », Ousmane Diagne, Ministre de la Justice

Effectif carcéral au Sénégal : « 15.267 prisonniers enregistrés », Ousmane Diagne, Ministre de la Justice - 26/08/2025

Baisse du niveau de l’eau à Touba : Serigne Kosso Mbacké, fils du Khalife général des Mourides, visite l’ouvrage stratégique de Nguélémou

Baisse du niveau de l’eau à Touba : Serigne Kosso Mbacké, fils du Khalife général des Mourides, visite l’ouvrage stratégique de Nguélémou - 26/08/2025

Gestion des inondations à Mbour : le député Mamadou Lamine Diaïté et le DG de l’ONAS, Séni Diène, prônent des solutions urgentes

Gestion des inondations à Mbour : le député Mamadou Lamine Diaïté et le DG de l’ONAS, Séni Diène, prônent des solutions urgentes - 26/08/2025

TOUBA: Serigne Kosso Mbacké sur le terrain pour soutenir les sinistrés des inondations à Touba

TOUBA: Serigne Kosso Mbacké sur le terrain pour soutenir les sinistrés des inondations à Touba - 26/08/2025

TOUBA – « War Gaïndé », « Allô Dakar », « Clandos », etc. veulent sortir de la clandestinité et comptent passer par l’Assemblée nationale

TOUBA – « War Gaïndé », « Allô Dakar », « Clandos », etc. veulent sortir de la clandestinité et comptent passer par l’Assemblée nationale - 26/08/2025

Les 5 milliards destinés aux victimes des manifestations : Papa Djibril Fall demande des explications au ministre de la justice

Les 5 milliards destinés aux victimes des manifestations : Papa Djibril Fall demande des explications au ministre de la justice - 26/08/2025

Doyen Alla Kane : Le premier lanceur d’alerte du Sénégal,c’est Ousmane Sonko

Doyen Alla Kane : Le premier lanceur d’alerte du Sénégal,c’est Ousmane Sonko - 26/08/2025

Mbour : Un mécanicien frappe sa mère et menace de la tuer pour un repas manquant et écope de prison

Mbour : Un mécanicien frappe sa mère et menace de la tuer pour un repas manquant et écope de prison - 26/08/2025

Assemblée nationale : les députés examinent le projet de loi 13/2025 portant statut et protection des lanceurs d’alerte

Assemblée nationale : les députés examinent le projet de loi 13/2025 portant statut et protection des lanceurs d’alerte - 26/08/2025

L’aéroport se transforme en village peulh vivant : « L’AIBD, carrefour des cultures et des nomades », selon Achkoun Demir

L’aéroport se transforme en village peulh vivant : « L’AIBD, carrefour des cultures et des nomades », selon Achkoun Demir - 26/08/2025

Conseil départemental de Kolda : Tidiane Ndiaye remplace feu Alsény Ba…

Conseil départemental de Kolda : Tidiane Ndiaye remplace feu Alsény Ba… - 26/08/2025

Assemblée nationale : 130 députés ont adopté les nouveaux projets de loi portant création de l’OFNAC et la déclaration de patrimoine

Assemblée nationale : 130 députés ont adopté les nouveaux projets de loi portant création de l’OFNAC et la déclaration de patrimoine - 26/08/2025

Affaire Lat Diop et bracelet électronique : ce qui provoque le blocage, le ministre de la Justice s’en explique...

Affaire Lat Diop et bracelet électronique : ce qui provoque le blocage, le ministre de la Justice s’en explique... - 26/08/2025

Tivaouane (1er jour du Burd) / Décadence de la société sénégalaise : Le Khalife tire la sonnette d’alarme et appelle à la repentance

Tivaouane (1er jour du Burd) / Décadence de la société sénégalaise : Le Khalife tire la sonnette d’alarme et appelle à la repentance - 26/08/2025

Kaolack - Caravane écologique : plus de 2.000 arbres plantés dans la région

Kaolack - Caravane écologique : plus de 2.000 arbres plantés dans la région - 26/08/2025

Ndiaganiao / Affaire foncière à Soussoung : La sœur du président Bassirou Diomaye Faye brise le silence et

Ndiaganiao / Affaire foncière à Soussoung : La sœur du président Bassirou Diomaye Faye brise le silence et "dénonce une injustice" - 25/08/2025

Thiès - annulation de sa nomination aux fonctions d’intendant au lycée ex-CEM Fahu : Mamadou Diène conteste la décision de Guirassy

Thiès - annulation de sa nomination aux fonctions d’intendant au lycée ex-CEM Fahu : Mamadou Diène conteste la décision de Guirassy - 25/08/2025

État de santé précaire de Farba Ngom : Le député Baranne Fofana demande clémence au ministre de la justice

État de santé précaire de Farba Ngom : Le député Baranne Fofana demande clémence au ministre de la justice - 25/08/2025

Ayib Daffé réplique à Aissatou Tall Sall : ce n’est pas le projet qui « dégage », mais les réformes de l’OFNAC

Ayib Daffé réplique à Aissatou Tall Sall : ce n’est pas le projet qui « dégage », mais les réformes de l’OFNAC - 25/08/2025

GMS charge Serigne Bassirou Gueye: « C’est lui qui a produit du faux dans le dossier de Ousmane Sonko… il n’a pas sa place à l’OFNAC »

GMS charge Serigne Bassirou Gueye: « C’est lui qui a produit du faux dans le dossier de Ousmane Sonko… il n’a pas sa place à l’OFNAC » - 25/08/2025

Assemblée nationale - El Malick Ndiaye adresse ses félicitations à Abass Fall, le 166ᵉ député devenu maire de Dakar

Assemblée nationale - El Malick Ndiaye adresse ses félicitations à Abass Fall, le 166ᵉ député devenu maire de Dakar - 25/08/2025

Assemblée nationale - Aissatou Tall Sall accuse « On précipite l’OFNAC pour écarter Bassirou Guèye… »

Assemblée nationale - Aissatou Tall Sall accuse « On précipite l’OFNAC pour écarter Bassirou Guèye… » - 25/08/2025

RSS Syndication