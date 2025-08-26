Décès de Me Abdoulaye Babou : le barreau sénégalais et la ville de Mbacké en deuil

Le monde judiciaire sénégalais est en deuil suite au décès de Me Abdoulaye Babou, survenu ce mardi des suites d’une courte maladie. Originaire de Mbacké, l’avocat résidait depuis plusieurs années à Touba, où il était une figure respectée du paysage juridique et religieux.
Sa disparition laisse un vide immense parmi ses proches, ses confrères et les nombreux citoyens qu’il a défendus tout au long de sa carrière.
La rédaction de Dakaractu présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à l’ensemble du barreau sénégalais.
